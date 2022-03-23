«قومى البحوث» يحصل على المركز الأول فى تصنيف سيماجو

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم، عن سعادته وفخره بحصول المركز على المركز الأول فى تصنيف سيماجو الإسبانى لعام 2021-2022، محققا 0.7041 نقطة بفارق حوالى 0.0922 نقطة، عن مؤسسة قطر الفائزة بالمركز الثانى 0.6119 نقطة، ومتقدما على 390 هيئة علمية وبحثية محلية وعربية وأفريقية.





وأشار هاشم فى تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أنه على مستوى مصر، يأتى المركز القومى للبحوث متقدما على مركز البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد بحوث البترول، وأنه على مستوى الشرق الأوسط تفوق المركز على مؤسسة قطر، ومدينة الملك عبد العزيز بالسعودية، وجامعة حمد بن خليفة بقطر، وأفريقيا. وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد شهد أمس فعاليات إطلاق مؤشر سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، ودار النشر العالمية السيفير Elsevier.

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