/687632/رئيس-شباب-النواب-الدولة-المصرية-تمتلك-بنية-رياضية-تؤهلها-لاستضافة-كبري-البطولات-الدولية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك بنية رياضية تؤهلها لاستضافه بطولات دولية، لم تستطع دول كبري استضافتها وقت جائحه كورنا .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الثلاثاء بالجامعة الأمريكية للإعلان عن انطلاق كأس العالم للخماسي الحديث، بحضور وزير الشباب، ورئيس الاتحاد المصري للعبة .

محمود حسين :اتحاد الخماسي الحديث ادمج الرياضة بالعلم وهو ما ينعكس علي ظهور ابطال قادرة علي حصد البطولات

وأكد رئيس لجنة الشباب، إن مصر استضافت بطولات عالمية كبيرة مثل بطوله كأس العالم لكره اليد، والتي كانت بمثابة اعجاز مصري ابهر العالم كله ،موجها الشكر لرئيس اتحاد الخماسي الحديث الذي أدمج الرياضه بالعلم وذلك من خلال استضافة الجامعه الامريكيه بالقاهرة لبطولة العالم للاسكواش .

وأشار الي أن العام الماضي أيضاكان المضيف صرحا ايضا تعليميا كبيرا و هي الاكاديميه العربيه ،مؤكدا أن التكامل بين الرياضه والعلم والتمويل والتشريع هم الاقدر علي ظهور ابطال علي المستوي الدولي وحصد مراكز بطولات تليق باسم ومكانة الدولة المصرية .

وأوضح أننا نفخر في مجال التشريع أننا لدينا أبطال أولمبيين في لجنة الشباب والرياضة منهم أحد الأبطال الأوليمبيين للخماسي الحديث النائبة آيه مدني والبطلة الأولمبية هاديه حسني البطلة لاعبة كره الريشة.

ووجه رئيس لجنة الشباب، الشكر للدولة المصرية علي دعمها للرياضة والرياضيين قائلا :"شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسخر للرياضة المصرية كل الإمكانات للوصول بأبطالنا ورياضتنا إلي مكانه تستحقها مصر"، مضيفا: وتستضيف الجامعة الأمريكية البطولة خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري.