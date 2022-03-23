وفد صحة النواب يتفقد وحدة طب أسرة الشيخ موسي في منطقة الكرنك (صور)

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تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري مركز طبي الشيخ موسي في منطقة الكرنك .

دوت الخليج

وفد صحة النواب يتفقد وحدة طب أسرة الشيخ موسي في منطقة الكرنك

واستقبل الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل الوفد البرلماني.

وقام الدكتور أحمد حماد مدير الرعاية الاساسية بفرع الهيئة العامه بمحافظة الأقصر بتقديم شرح وافي للوفد البرلماني علي سير أعمال المركز الطبي الشيخ موسي بمنطقة الكرنك والخدمة المقدمة للمواطنين .

كما قام الوفد البرلماني بالاطلاع علي كيفية الحجز وموعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة والاطلاع إلي السيستم الإلكتروني للحجز والكشف وقام وكيل اللجنة باستخدامه للإطمئنان علي سير أعمال الوحدة .

كما قام الوفد بالحديث مع المواطنين داخل مركز طبي الشيخ موسي لمعرفه مدي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وطالب الوفد بتوفير مصاعد " اسانسير " لتسهيل حركه المواطنين بين طبقات مبني المركز الطبي الذي يتكون من ٣ طوابق .

يذكر ان وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الاقصر لمتابعه اعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذيه بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ أيام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .