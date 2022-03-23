رفع 500 طن مخلفات بشوارع المنصورة

شهدت مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية تنكثيف حملات النظافة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة على مستوى مدن الدقهلية، وقامت الوحدة المحلية بالمنصورة بشن حملات استهدفت عدة طرق رئيسية إلى جانب الشوارع الفرعية.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الحملات تمكنت من رفع 515 طن قمامة، بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمدينة،موضحاً أن هناك تعليمت مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالاهتمام بتطوير منظومة النظافة، لافتاً إلى وجود حملات أخرى لتشجير الشوارع وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، فضلاً عن تطوير البلدورات بالشوارع العامة.

وقال محافظ الدقهلية ان الحملات شارك فيها 82 معدة نظافة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية ادخال معدات حديثة للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بالوحدات المحلية داخل المحافظة، مؤكدا دعم وزارة التنمية المحلية لتطوير خدمات المحافظة.

استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان

وعلى صعيد آخر استعدت محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان بحزمة من الاجراءات أبرزها افتتاح عدداً من معارض أهلا رمضان، وذلك بغرض توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، ونجحت معارض “أهلا رمضان” فى تقديم خدمات حقيقية للمواطنين بنسبة تخفيض 30%، كما تابع محافظ الدقهلية نتائج حملات التموين لضبط الأسواق ومراقبة الأسواق وكذلك مراقبة المخابز لتطبيق مدى التزامها بالقرارات الأخيرة والخاصة بشأن وزن الرغيف وكذلك التسعيرة التى أقرتها الحكومة.

كما شهد محافظ الدقهلية استعدادت مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقد قامت مديرية الأوقاف بتكثيف حملات التطهير الخاصة بالمساجد التى ستستقبل صلاة التراويح، فضلاص عن الإعلان عن أسمائها وخريطة المساجد التى ستعمل بشكل يوميى فى الدقهلية.

متابعات مديرية الأوقاف فى شهر رمضان

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بها حفاظاً على سلامة الموطنين، فيما استعدت مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان بعدد من المسابقات الدينية بين المواطنين، فضلاً عن متابعة فرش المساجد وكذلك إعداد الخطباء لاستقبال شهر رمضان فضلاص عن الموضوعات التى سيتم تناولها بين المواطنين والتى جاء أبرزها إظهار فضل شهر رمضان وكيفية تحقيق الاستفادة منه، إلى جانب توضيح كيفية التعامل مع الأزمات.