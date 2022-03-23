/687622/برلماني-تسديد-مصر-إلتزاماتها-الدولية-وتوفير-السلع-بالسوق-يؤكد-قوة-الاقتصاد-المصري

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بما أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن تسديد مصر كافة التزاماتها الدولية في مواعيدها وتوفير كافة السلع والمنتجات بالسوق رغم الاضطرابات العالمية سواء بموجة التضخم المستورد أو الحرب الروسية الأوكرانية التي تقارب على الشهر.

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ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بقدرة الاقتصاد الوطني المصري على الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية رغم ما اتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي من اجراءات في مجال السيولة وسحب السيولة من الأسواق، وغيرها من التحركات المالية العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي برفع سعر الدولار أمام الجنيه، كانت واجبة ولا مفر منها، خاصة أنه لم يتم رفع سعر الصرف منذ 5 سنوات ماضية، مشددا على أن الأمور ستستقر وفق أغلب التوقعات عقب انتهاء الحرب الروسية- الأوكرانية، وهناك سيناريوهات عديدة بتوجيهات القيادة السياسية للتعامل مع الوضع اذا استمرت أكثر من هذا.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتأكيد على أن الثقة في الاقتصاد المصري متزايدة، وهو ما يظهر في تزايد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

هذا و التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

أكد رئيس مجلس النواب، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء أهمية الاتحاد كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، مُشيداً بالجهد الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي حيال النظر في القضايا والتحديات العالمية.

من جانبه، أشاد داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدور الرائد والنشط والتاريخي للبرلمان المصري داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مُؤكداً على أهمية وضرورة واستمرارية التنسيق والتعاون بين البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي.