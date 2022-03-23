بعد أزمته مع زوجته.. مساعد سيد رجب لـ دوت الخليج: الفنان يرفض التحدث عن الأمر

/687619/بعد-أزمته-مع-زوجته-مساعد-سيد-رجب-لـ-تحيا-مصر-الفنان-يرفض-التحدث-عن-الأمر

أصبحت أزمة الفنان سيد رجب حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي بعد استغاثة زوجته وكشفها أسرار صادمة وطرده لها من منزل الزوجية حيث كتبت ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج تكشف موقف سيد رجب من أزمته مع زوجته

رد سيد رجب

قال مساعد الفنان سيد رجب في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “الفنان يرفض التحدث عن الأمر وتوجد قضايا.. والقضاء سيحكم في النهاية”، وبذلك يتحفظ سيد رجب ويمتنع عن التعليق على إدعاءات زوجته ضده على السوشيال ميديا.

ومن جانبها كيكي ميلسون زوجة سيد رجب الأجنبية كتبت عبر صفحتها الشخصية: “خلف الكواليس مع ابو العروسه.. سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق فيها .. في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن.. الرجل الذي تزوجته ووثقت به منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شئ على مايرام”.

زوجة سيد رجب

واستكملت كلامها: “لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها.. اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر.. واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكنمناسب.. بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الإتفاق”.

وكتبت زوجة سيد رجب: “ففي شهر يونيو ودون مناقشة تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار وترتب على.. هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن العدة والمتعة.. القضايا الأن بالمحاكم لشهور وسيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شئ منذ شهر ابريل الماضي”.

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ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان سيد رجب حاليًا الجزء الثالث من مسلسله أبو العروسة الذي يشاركه به عدد من النجوم مثل سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، وآخرين، ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة DMC الفضائية حصريًا.