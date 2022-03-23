الموت يفجع المخرج مجدي الهواري

كشف المخرج مجدي الهواري منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة والدته الثانية مطالبًا الجمهور ومتابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

دوت الخليج يكشف وفاة والدة المخرج مجدي الهواري

وفاة والدة مجدي الهواري

كتب المخرج مجدي الهواري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: “البقاء والدوام لله، توفت الي رحمة الله امي التانية العزيزة والغالية، نسألكم الدعاء والفاتحة"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو للراحلة بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، كان مجدي الهواري حرص على الرد على الشائعات التي تواجه مسلسله الجديد "دايمًا عامر" الذي ينافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، ويلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان أنه مستوحى من مسلسل أسباني.

وعلق مخرج العمل على هذه الشائعة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، من خلال نشره مجموعة صور من كواليس مسلسل دايما عامر المقرر عرضه عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، قائلًا: "شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايمًا عامر، وتريند اقتباسه من المسلسل الأسباني ايليت elite".

مسلسل مجدي الهواري الجديد

وتابع مجدي الهواري قائلًا: "طيب مش نستني شوية ! يمكن يطلع مقتبس من مسلسل La casa de paple أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله هو مهبووووش منين بظبط.. حرام التريندات ديه والله تترمي علي الأرض كده!".

كما تحدث المخرج مجدى الهواري عن تفاصيل مسلسله الجديد والفكرة التي تدور حولها الأحداث، حيث قال إن قضايا التعليم تختلف من حقبة إلى أخرى، وبعدما كان التعليم يتم بشكل مباشر بين المعلم والطالب أصبح أونلاين والعمل لذلك يناقش قضية التعليم بمنظور مختلف.

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وأضاف المخرج في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي قائلًا: “كل جيل له لغة وموضوع يتحدث بها فى التعليم.. والمسلسل يضم وجوه شابة تقوم بأدوار الطلبة، فى المدارس الخاصة والدولية وذلك يفتح مجال الدراما أمام الأجيال الشابة”.

ويضم مسلسل دايما عامر في بطولته بجانب مصطفى شعبان عدد من النجوم مثل لبلبة، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد محمود، أحمد الشامى، محمد ثروت، كريم عفيفى، سما إبراهيم، أحمد عنان وأمل رزق، لمى كتكت وآخرين.