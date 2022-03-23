«تراجع من جديد».. أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا، بعد عدة اضرابات في السعر أمس، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 من 1090إلي 1010.

دوت الخليج يتسعرض أسعار الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر اليوم الاربعاء 23 مارس : سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الاربعاء، ٨٦٦ جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الاربعاء 23 مارس : سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الاربعاء، ١٠١٠ جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الاربعاء 23 مارس : سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الأربعاء، ١١٥٤ جنيها للجرام. -سعر الأوقية: ١٩٣٢دولار وكان قد شهد أمس الثلاثاء، ارتفاع جنوني في أسعار الذهب، حيث وصل سعر عيار 21 لـ1090جنيه، وذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلي أزمة الارتقاع الأسعار عالميا. وجاءت أسعار الذهب، أمس كالتالي: -سعر الذهب عيار ١٨سجل ٩٣٤ جنيه. - سعر الذهب عيار ٢١ سجل نحو 1090 جنيه. -سعر الذهب عيار ٢٤سجل نحو ١٢٤٦جنيه. -الاوقية سجلت نحو ١٩٢٦ دولار.

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