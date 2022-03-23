الرئيس السيسي«معندناش أي مشكلة فى السلع الأساسية..وعاملين حساب كل حاجة»

/687637/الرئيس-السيسيمعندناش-أي-مشكلة-فى-السلع-الأساسيةوعاملين-حساب-كل-حاجة

أكد الرئيس السيسي، على توافر كل السلع الغذاية الأساسية لدي الدولة، قائلآ: "إحنا معندناش مشكلة فى أي سلعة أساسية..وعاملين حساب كل حاجةن وعندنا قمح يكفي لـ 4 شهور”.

دوت الخليج

جاء هذا خلال “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

وتابع الرئيس السيسي، أن المرأة المصرية العظيمة هى صانعة مجد الوطن ومنبع الأمل فى المحن والشدائد، قائلا كل عام وانتى عزة الوطن ومصدر قوته.

وأضاف أن قوة المرأة هى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى سر الحياة، قائلا انحيازى للمرأة المصرية نابع عن قناعة تامة بدورها وحقها وأن تمكين المرأة وحمايتها هو واحب وطنى وحق اساسى لها وعلينا جميعا أن نتخذه مبدأ فى الحياة.

وقال أن المرأة المصرية مدعوة لتساهم مساهمة جادة وبناءة فى الجمهورية الجديدة التى تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة فى تاريخنا الحديث والتى تستهدف اولا الاستثمار فى الناس.

يذكر ان الرئيس السيسي، كرم عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات، فى “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

وكانت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أعلنت عن إطلاق جائزة “مصر للتميز الحكومي لتمكين المرأة”، مؤكدة ان أن المرأة المصرية لطالمة كانت السند والشريك الفاعل فى صنع السلام، ولم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية حيث تقلدت جميع المناصب القيادية فى كل مؤسسات الدولة.

وأوضحت ، هالة السعيد، أن الدستور المصري يدعم المرأة من خلال تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أن قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية تمثل نقطة مضيئة لالتقاء محاور الدولة فى الجمهورية الجديدة بهدف دمج البعد الاجتماعي، لافتة إلى أن كل خطط الدولة تضمنت تمكين اقتصادي وتنموي للمراة من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، مثل “حياة كريمة ودورها فى تطوير حياة المرأة فى الريف، حيث ساهمت فى تغيير حياة نحو 34 مليون سيدة من خلال توفير سكن لائق وفرص عمل.