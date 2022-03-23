الرئيس السيسي: لولا دعم المرأة لنجاح برناج الإصلاح الإقتصادي..كان موقفنا هيبقي صعب بعد الأزمة العالمية

/687633/الرئيس-السيسي-لولا-دعم-المرأة-لنجاح-برناج-الإصلاح-الإقتصاديكان-موقفنا-هيبقي-صعب-بعد-الأزمة-العالمية

أشاد الرئيس السيسي، بالدور الذي قامت به المرأة المصري فى تحمل تبعات برنامج الغصلاح الإقتصادي، موضحا أنه لوا دعم المراة فى نجاح البرنامج، خاصة بعد أزمة أنتشار جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة ،لأصبح وضع مصر صعب للغاية.

دوت الخليج

جاء هذا خلال “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، "بفضل الله ولولا هذا الموقف والإجراءات اللى اتعملت خلال السنتين اللي عدو ، ولو ربناموفقناش فى برنامج الإصلاح، فيه كان هيبقا موقفنا صعب قوى في اللى احنا بنعيشه دلوقتي".

وكان كرم الرئيس السيسي، كرم عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات، فى “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة. وكانت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أعلنت عن إطلاق جائزة “مصر للتميز الحكومي لتمكين المرأة”، مؤكدة ان أن المرأة المصرية لطالمة كانت السند والشريك الفاعل فى صنع السلام، ولم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية حيث تقلدت جميع المناصب القيادية فى كل مؤسسات الدولة. وأوضحت ، هالة السعيد، أن الدستور المصري يدعم المرأة من خلال تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أن قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية تمثل نقطة مضيئة لالتقاء محاور الدولة فى الجمهورية الجديدة بهدف دمج البعد الاجتماعي، لافتة إلى أن كل خطط الدولة تضمنت تمكين اقتصادي وتنموي للمراة من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، مثل “حياة كريمة ودورها فى تطوير حياة المرأة فى الريف، حيث ساهمت فى تغيير حياة نحو 34 مليون سيدة من خلال توفير سكن لائق وفرص عمل.