/687631/الرئيس-السيسي-البلاد-مبتتبنيش-بالأماني-والأحلام--ولكن-بالجهد-والوعي

أكد الرئيس السيسي، أن الدول لا تبني بالأحلام والأمنيات، وإنما تبني بالجهد والوعي، مضيفا” أن المرأة المصرية مدعوة لتساهم مساهمة جادة وبناءة فى الجمهورية الجديدة التى تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة فى تاريخنا الحديث والتى تستهدف اولا الاستثمار فى الناس.

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الرئيس السيسي: «البلاد مبتتبنيش بالأماني والأحلام ولكن بالجهد والوعي»

جاء هذا خلال “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

قال الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء فى احتفالية الأم والمرأة المثالية، أن هذا اليوم هو فرصة جميلة حتى نقدم الشكر والأمتنان للسيدات المصريات الفضليات تقديرا لتضاحيتعا الغالية، مؤكدا على أن المرأة هى نبع العطاء.

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كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

ووجه الرئيس السيسى التحية والتقدير لجميع السيدات المصريات حتى الراحلات عن عالمنا، مشيرا الى سعادته بلقاء السيدات التى تم تكرمهم اليوم خلال الاحتفالية بيوم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأكد على أن كل سيدة فى بيتها تستحق التكريم على جهودها فى بيتها مع زوجها وأولادها، قائلا من ينكر دور المرأة فهو جاحد وظالم.

وتابع الرئيس أن المرأة المصرية العظيمة هى صانعة مجد الوطن ومنبع الأمل فى المحن والشدائد، قائلا كل عام وانتى عزة الوطن ومصدر قوته.

وأضاف أن قوة المرأة هى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى سر الحياة، قائلا انحيازى للمرأة المصرية نابع عن قناعة تامة بدورها وحقها وأن تمكين المرأة وحمايتها هو واحب وطنى وحق اساسى لها وعلينا جميعا أن نتخذه مبدأ فى الحياة. نجاح الدولة المصرية فى التصدى للأزمات العالمية

واكد الرئيس على أن الدولة المصرية نجحت فى التصدى للأزمات العالمية، قائلا لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى لكان موقفنا فى ظل الأزمة الأقتصادية العالمية صعبا جدا.

وتابع أنه هناك مشكلة كبيرة تواجه سلاسل التوريد بسبب الأزمة العالمية الحالية، لكن نجاح الدولة فى انجاز برنامجها الاقتصادى ساهم فى عدم تأثر السوق المصرى.

واشاد بدور المواطنين الذين ساهموا فى البرنامج الاقتصادى، قائلا دعم المواطنين لاجراءات الاصلاح الاقتصادى كان له اثر كبير فيما حققته مصر من نجاحات خلال السنوات الماضية.