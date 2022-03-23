الرئيس السيسي: لولا الإصلاح الاقتصادي لأصبح موقفنا صعب جدا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على انه لولا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعبا.
وقال الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية: "بفضل الله ولولا هذا الموقف والإجراءات اللى اتعملت خلال السنتين اللى فاتوا والأزمة العالمية اللى بنعيشها صدقوني لو مكنش هذا البرنامج وُفقنا فيه كان هيبقا موقفنا صعب قوى في اللى احنا بنعيشه دلوقتي".
ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.
وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
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