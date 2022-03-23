الرئيس السيسي للمرأة المصرية: "كل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية قائلا: "أود ان استهل حديثي اليوم بخالص التحية والتقدير إلى المراة المصرية العظيمة صانعة مجد الوطن.. والاساس المتين.. ومنبع الامل في المحن والشدائد.. فكل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "نحتفل اليوم المرأة المصرية.. وأدعوكم جميعا اليوم وكل يوم أن يكون هناك فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمرأة المصرية.. تقديرا وإجلالا لدورها العظيم والتضحية الغالية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "من دواعي سروري وفخري أن أشهد بينكم اليوم الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظيمة.. وسعادتي كبيرة وأن موجود بين عظيمات مصر في شتى المجالات.. الاحتفال بالمرأة المصرية أصبح تقليدا عزيزا ووسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية.. نعبر خلاله عن جزء يسير من احتراما لدورها الجليل، كشريكة في الكفاح والبناء والعمل".

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.