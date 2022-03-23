إزالة 30 بناء مخالف على الأراضى الزراعية فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.





وتابع محافظ الجيزة مجهودات حى الطالبية فى إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 450 مترًا تقريبًا بالقطاع الجنوبى وإزالة سقف مخالف بالقطاع الجنوبى وتمت الإزالة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وفى مركز ومدينة أطفيح تم إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرى الكداية وكفر حلاوه ومنيل السلطان بمساحه 400م2 وإزالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان على مساحه 200م2 . وفى حى الوراق تم ازاله تعديات على أراضى أملاك الدولة ولاية الطرق والكبارى شملت اكشاك وغرف مقامه بالمخالفه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفى مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية شملت 3 مخالفات بناء على مساحه 541م بقرية بهرمس رصدتها وة المتغيرات المكانية و3 حالات بناء مخالف على الأراضى الزراعية بقرى برقاش ووردان بمساحة 3 قراريط و3 حالات بناء مخالف بقرى المنصورية وبرقاش بمساحه 350م و2 حالة بقرى وردان والجلاتمه بمساحه 170م و2 حالة بقرية المنصورية بمساحة 205 م. وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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