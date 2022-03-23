سفير مصر فى بروكسل يبحث ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، بمدير مكتب "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى "بيدرو سيرانو".





تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين الجانبين، وتطرق اللقاء إلى تأكيد الجانبين أهمية تعزيز التنسيق والعمل خلال الفترة المُقبلة على عقد مجلس المشاركة على مستوى وزير الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وبما يساهم فى البناء على حالة الزخم التى تشهدها العلاقات، فى ضوء قرب إقرار وثيقة الأولويات للتعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى للأعوام 2022-2027.

تناول اللقاء التعاون فى مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، فى ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتداول وتوزيع وإنتاج الطاقة بمختلف مصادرها، كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال تصنيع اللقاحات، خصوصًا لقاحات كورونا، والاستفادة من الإمكانيات المصرية فى مجال تصنيع الأمصال واللقاحات، وتصديرها إلى القارة الإفريقية.

كما ناقش عبد العاطى مع مدير مكتب الممثل الأعلى سبل تعزيز التعاون فى مجال التحول الأخضر، ودعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فضلًا عن التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فى ضوء الإمكانيات المصرية الواعدة.. كما تم التأكيد على أهمية دفع التعاون فى هذا المجال بين الجانبين.

من جانب آخر، التقى السفير بدر عبدالعاطى بالنائبة "كارولين رينهولد" عضو البرلمان الأوروبى (ألمانية الجنسية) عن مجموعة حزب الشعب الأوروبى، وذلك فى إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان. استعرض السفير عبد العاطى خلال اللقاء عملية التحديث والتطوير الشاملة التى تشهدها البلاد فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بالنجاحات التى حققتها مصر فى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وملف حقوق الإنسان.

كما ناقش السفير عبدالعاطى والنائبة "رينهولد" تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى بشكل عام والاقتصاد المصرى بشكل خاص، لاسيما ما يتعلق بتأثير الأزمة على قطاع السياحة وأسعار السلع الأساسية، خصوصًا أسعار القمح والذرة... كما تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع الطاقة سواء الطاقة الجديدة والمتجددة أو الغاز المُسال أو الطاقة النظيفة وآفاق تطوير هذا التعاون.

وأبرز السفير عبد العاطى أهمية الاستمرار فى التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذى ينعكس فى وثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين. كما تم التطرق للدور المصرى فى تسوية عدد من الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمتين الليبية والسورية.