عاجل- السيسى: جهد كل امرأة لا ينكره إلا ظالم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن كل امرأة فى بيتها ومع زوجها وأولادها تقوم بجهد كبير لايمكن أن ينكره إلا جاحد أو ظالم، ونحن لا ننحاز للمرأة عندما نحتفل بها بل نتعامل مع الأمور بتوازن.





وقال الرئيس السيسى، فى كلمة اليوم الأربعاء، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، إننا نشهد يومًا جميلاً إذ نحتفل بالمرأة المصرية. وأعرب عن شكره وتقديره لكل السيدات الفضليات اللاتى التقى بهن خلال حفل التكريم اليوم، وأيضًا لكل السيدات الفضليات الأخريات الموجودات فى كل بيت فى مصر. كما دعا الرئيس السيسى، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الأمهات والسيدات اللاتى انتقلن إلى الرفيق الأعلى، برحمته بقدر ما قدموه خلال حياتهن.

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