محافظة القاهرة تطلق سيارات سلع غذائية فى 5 مناطق

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة نشر عددا من السيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة كدار السلام، وألف مسكن، والوايلى، والسلام، والقطامية.. بالتعاون بين مديرية التموين، وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الدفع بهذه السيارات استجابة لرغبة المواطنين فى تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات. وأضاف محافظ القاهرة أنه تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذًا جديدًا لتغطية أحياء وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خصوصًا فى ظل اقتراب شهر رمضان. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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