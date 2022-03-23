عاجل- السيسى: لا مشاكل فى توافر السلع.. «اعملوا اللى عايزينه»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أى وقت مضى لتساهم فى جمهوريتنا الجديدة التى تشهد المشروعات العملاقة والاستثمار فى بناء الإنسان.





وأضاف الرئيس على هامش حفل تكريم المرأة المصرية "الأم المثالية " 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، إنه ليس هناك أى مشكلة فى أى سلعة أساسية، وذلك بفضل جهد الدولة، لافتا إلى أن مستودعات البوتاجاز تغطى شهرين، كما تم إنشاء مستودعات للزيوت.

وأضاف الرئيس: هناك مشكلة كبيرة تواجه سلاسل التوريد بسبب الأزمات الدولية، لكن نجاح مصر فى إنجاز برامجها الاقتصادية ساهم فى عدم تأثر السوق المصرى، متابعا: "اعملوا اللى عايزينه عاملين حسابنا فى كل حاجة".

حضر الحفل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.