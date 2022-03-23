عاجل- السيسى ينعى اثنين من قادة القوات المسلحة أبطال حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اثنين من قادة القوات المسلحة من أبطال حرب أكتوبر 1973 المجيدة،توفيا بالأمس وتشيع جنازتهما اليوم الأربعاء.



جدة - نرمين السيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اثنين من قادة القوات المسلحة من أبطال حرب أكتوبر 1973 المجيدة،توفيا بالأمس وتشيع جنازتهما اليوم الأربعاء. ونعى الرئيس السيسى، فى كلمة خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وفاة الفريق عبد المنعم خليل، والفريق عبد رب النبى حافظ.

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