طباعة دليل الخدمات الشرطية لذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم جسور الثقة والتعاون مع جميع فئات المجتمع المصرى، وتوفير كل السبل لحصولهم على حقوقهم وبصفة خاصة "الأشخاص ذوى الهمم" لاسيما ذوى الإعاقة البصرية، وفى ضوء إضطلاع وزارة الداخلية بطباعة "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل" وفقاً للمستجدات الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

نظم وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارة لاتحاد الشرطة الرياضى لإهداء عدد من نسخ الدليل للمتدربين من ذوى الإعاقة البصرية.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات التى تتبعها وزارة الداخلية لرعاية الأشخاص "ذوى الهمم" خاصة ذوى الإعاقة البصرية لتسيير حياتهم اليومية وضمان حصولهم على جميع الخدمات التى تُقدمها الوزارة.