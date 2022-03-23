عاجل- السيسى: انحيازى للمرأة نابع عن قناعة تامة بدورها وحق تمكينها بالمجتمع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى حفل تكريم المرأة المصرية 2022، اليوم الأربعاء، إن انحيازى للمرأة نابع عن قناعة تامة بدورها وحقها تمكينها بالمجتمع، وأنه بفضل دور المرأة فى كل المجالات استطاعات مصر تخطى أزمات كثيرة.
وأشار إلى أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لكان موقفنا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبا جدا، وأن دعم المواطنين لإجراءات الإصلاح الاقتصادى كان له أثر كبير فى تخطى هذه المرحلة.
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