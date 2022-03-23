لليوم التاسع.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لليوم التاسع على التوالى.





وتستمر فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة 30 يومًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15-3-2022 وحتى يوم 13-4-2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة. وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اضغط هنا.

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