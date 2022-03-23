/687618/رئيس-محلية-النواب-يستعرض-بعض-الأطروحات-لحل-مشكلات-الأراضي-والخدمات-بالمدن-الجديدة

دوت الخليج

وقال السجينى، أن الطرح الأول يختص بطرح قطع أراضى استبدال، بمعنى أن تأخد الدولة الأراضى التى يملكها المواطنين داخل العواصم، وتعطي للمواطن بذات القيمة أراضى فى المجتمعات الجديدة، وهذا يعود على الدولة بأمرين أولهم: أن تصبح للدولة أراضى داخل الأماكن المكتظة بالسكان، والأمر الآخر دخول أموال جديدة فى المناطق السكنية والمدن الجديدة.

محلية النواب تستعرض بعض الأطروحات لحل مشكلات الأراضي والخدمات بالمدن الجديدة

وتابع السيجنى: الطرح الآخر خاص بمنظومة الترخيص الإلكترونية، موضحا أن قيادات كثيرة داخل وزارة الإسكان لديها مشروعات متكاملة فى هذا الشأن ولن نستطيع تحقيق نجاح إلا من خلال خدمة أون لاين لرخصة البناء، مطالبا الوزارات المختصة تنفيذ قانون رقم ١٠ بنزع الملكية بنظام الاستبدال العيني للتطبيق والاعتبار

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، اليوم، الأربعاء، لعرض المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لإعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها ، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضارى ، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية .