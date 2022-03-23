/687615/من-السواقة-لـ-الارستقراطية-رمضان-2022-يكشف-10-أنواع-من-النساء

يشهد موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، منافسة قوية بين عدد من الفنانات حيث تمثل البطولة النسائية هذا العام نسبة كبيرة لم تحدث من قبل حيث تكشف دراما رمضان للعام الجاري 10 أنواع من النساء.

دوت الخليج ترصد أنواع النساء في رمضان 2022

يسرا

تجسد الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة" شخصية سيدة ارستقراطية تعيش حياة مرفهة لكن يقع حدث يؤدي لانتقال غادة عادل للعيش معها هي وشيماء سيف ومي كساب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي لايت.

غادة عادل

بينما تظهر الفنانة غادة عادل بشخصية سيدة تبلغ من العمر 40 عاما ولا ترغب في الزواج خلال أحداث المسلسل المقرر عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية حصريًا ولكنها تتعرض لضغط مجتمعي من أجل الزواج.

إلهام شاهين

تظهر الفنانة إلهام شاهين في دور قائدة للجيش النسائي التابع لتنظيم "داعش" خلال أحداث مسلسل طلوع الروح المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، ويشاغر أن هذا الدور عرضها لانتقادات وهجوم كبير خلال الفترة الماضية.

نيللي كريم

تجسد الفنان نيللي كريم شخصية مطلقة من زوجها شريف سلامة وفي صراع معه على حضانة ابنتيها خلال مسلسل فاتن أمل حربي الذي يتولى إخراجه محمد جمال العدل والتأليف لـ إبراهيم عيسى ويشاركهما البطولة كلا من هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي ومحمد ثروت وآخرين ويناقش العمل أيضًا الزواج العرفي والزواج الرسمي.

روبي

تلعب الفنانة روبي خلال مسلسلها الجديد الذي تشارك به الفنانة مي عمر، شخصية "سكينة" فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة وتتدرب على قيادة سيارات التريللا ويجمعها مواقف طريفة كوميدية مع رانيا وهي مي عمر.

مي عز الدين

تقدم الفنانة مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام شخصية "سندس الغجرية" وتنتمى إلى عائلة غجرية وتجمعها العديد من المواقف والصراعات خلال أحداث العمل ويقع أيضًا في حبها الفنان أحمد أمين في إطار من الخيال.

روجينا

تظهر الفنانة روجينا خلال احداث مسلسل انحراف الذي تنافس به في رمضان 2022 بأكثر من لوك الأول بشعر أسود مجعد والثاني بشعر أصفر قصير، كما تتورط في عدد من جرائم القتل وتقدم شخصية طبيبة نفسية.

ريهام حجاج

تلعب الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسل يوتيرن الذي يعد رابع بطولة درامية مطلقة لها، شخصية ضابط بحري وتدعى يارا الكردي ولكنها تتخلى عن عملها ويقع حادث سير يجعل الأوضاع تنقلب رأسا على عقب.

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وفاء عامر

تظهر الفنانة وفاء عامر تخاطب كيان غير بشري وتمارس طقس سحري أثناء جلوسها على الأرض وظهر ذلك خلال البرومو التشويقي لمسلسل بيت الشدة الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

منة شلبي

أما الفنانة منة شلبي تجسد شخصية زوجة تعيش حياة عادية إلى أن يتورط زوجها في الإنضمام للجماعات المتطرفة ويتم خطفها وإجبارها على ارتداء النقاب ولكنها تحاول الهروب من أزمتها.