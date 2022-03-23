/687612/النائب-محمود-عصام-يوجه-سؤال-برلمانى-للحكومة-بشأن-فوضى-الكافيهات-بشواطئ-الإسكندرية-وحجب-رؤية-البحر-عن-المواطنين

تقدم النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن جهود محافظة الإسكندرية لمواجهة فوضى الكافيهات والكافتيريات بشواطئ محافظة الإسكندرية التى تتسبب فى حرمان المواطنين من حقوقهم القانونية فى رؤية البحر والاستمتاع به.

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وأكد عصام، أن محافظة الإسكندرية رفعت شعار «رؤية البحر حق المواطن» وقررت مواجهة فوضى الكافيهات والكافتيريات التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة بإزالة كافة الكافيهات والكافتيريات بعد انتهاء العقود الخاصة بهم والمحررة بينهم وبين المحافظة، وذلك بمناطق متفرقة على طول الكورنيش ومنهم كافتيريا «تافيرنا» بمنطقة سبورتنج وكافيه «فور باي فور»، بمنطقة سان ستيفانو، في نطاق حي شرق الإسكندرية إلا أنه فى ضوء هذه الجهود المقدرة نفاجأ بمبانى جديدة لكافيهات وكافتيريات على ذات الشواطئ التى يتم إزالة المنتهية عقودهم وفق قرارات المحافظة ومنها كافيه وكافتريا «ويف».

محمود عصام يوجه سؤال برلمانى للحكومة بشأن فوضى الكافيهات بشواطئ الإسكندرية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإزالة لبعض الكافتيريات وإقامة أخرى رغم أن السبب الرئيسى للإزالة هو حق المواطن السكندرى فى رؤية البحر، يؤكد الحاجة للسؤال عما تم من جهود وما يتم والإجراءات التى يتم الاعتماد عليها وفق صحيح القانون حتى يكون المواطن السكندرى على بينه بحقه فى رؤية البحر وأيضا مدرك لحقائق الإزالات والبناء على شواطئ الإسكندرية.

وطالب النائب محمود عصام، فى سؤاله الحكومة ببيان واضح بشأن جهود محافظة الإسكندرية لمواجهة فوضى الكافيهات والكافتيريات بشواطئ محافظة الإسكندرية التى تتسبب فى حرمان المواطنين من حقوقهم فى رؤية البحر والاستمتاع به على أن يكون الرد كتابيا فى أقرب وقت مع مناقشته بأقرب جلسة عامة بحضور الوزير المختص والمسؤولين خاصة أن هذا الملف يثير إشكاليات كثيرة بالمحافظة.