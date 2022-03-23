/687611/النائب-العام-يأمر-بالتحقيق-في-بلاغ-ضد-اليوتيوبر-حمدي-ووفاء

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز الكتروني .. وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة .

دوت الخليج

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء

ادعى مقدم البلاغ ان المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتخصصت لي التعدي على حقوق الغير ، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية ، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام ، من خلال قناتهما ، مقابل الحصول على المال .

يذكر أنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إنطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"

(www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

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