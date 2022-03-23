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وفد صحة النواب يتفقد مستشفي الكرنك الدولي 

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مصطفي الشربيني 0 تبليغ

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تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب للدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور  محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري مستشفي الكرنك الدولي .

دوت الخليج 

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وفد صحة النواب يتفقد مستشفي الكرنك الدولي

وقام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي الرعاية الطبية بعرض شرح وافي لأعضاء لجنة الصحة حول أعمال تطوير مستشفي الكرنك التي تحتوي علي مبنايين رئيسيين تشمل العيادات الخارجية وتحتوي علي ٦ غرف عمليات و ٦٦ سرير داخلين، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تطوير مبني واحد فقط ويحتوي علي اقسام الطواريء والكلي والعنيايات . 

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وطالب الدكتور النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تحديد سقف زمني للانتهاء من اعمال تطوير المستشفي لنقل الخدمة وعودتها بعد التطوير كما قام بمتابعة والإطلاع علي سيستم تسجيل المواطنين.

وقد أعلن الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للرعاية الطبية عن موعد انتهاء تسجيل كافة مستشفيات الأقصر ودخولها التأمين الصحي الشامل ديسمبر نهاية العام الجاري .

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وقد أعلن وكيل صحه النواب عن تجديد زيارة ميدانية آخري للوقوف علي الانتهاء من كافة أعمال تطوير المستشفيات في محافظة الأقصر بعد ٩ أشهر . 

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، يقوم بزيارة إلى محافظة الأقصر لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

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ويتفقد  الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات، ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذيه بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ أيام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد. 

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كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

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ومن المقرر ان يلتقي وفد لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه في نهاية الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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