رئيس محلية النواب: مفيش حد فوق المسائلة..ونتلقى تحفظات على أداء هيئة التنمية الصناعية

/687606/رئيس-محلية-النواب-مفيش-حد-فوق-المسائلةونتلقى-تحفظات-على-أداء-هيئة-التنمية-الصناعية

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارات الإسكان، التخطيط، والتنمية المحلية، للتنسيق بشأن استبدال أراضي النفع العام إلى بديل عيني، بدلا من التعويض المادي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق مصالح كافة الأطراف مأخذ الاعتبار وتشترك فيه الحكومة.

أحمد السجيني: مفيش حد فوق المسائلة..ونتلقى تحفظات على أداء هيئة التنمية الصناعية

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "التنفيذين من كتر ما بيشوفوا من مشاكل اعتادوا عليها، المواطن ممكن ميعرفش ياخد رخصة لتوك توك أو ترخيص مباني لبيت أو ورشة او مزرعة، ولازم نقول لكم الناس مضايقة من ايه؟".

وأشار إلى أن اللجنة تجوب المحافظات كلها، وترى الكثير من المشاكل، خاصة من هيئة التنمية الصناعية، والمحافظين دائما يشتكون من هذه الهيئة.

وأكد أن اللجنة لم يتقدم لها أي شكوى خاصة بالاستثمار، ولكن الجميع من محافظين ونواب لديهم تحفظات لدى هيئة التنمية الصناعية، مطالبا بسرعة الانتهاء من المخطط الاستراتيجي وأثره فى التوقيت المخطط له.

وقال السجيني: "يجب محاسبة من لا يعمل ولا مجال للمجاملة ومفيش حد فوق المسائلة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية اليوم، المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.