/687605/سرقة-ميدالية-بوجبا-الذهبية-الخاصة-بالتتويج-بكأس-العالم-2018

تعرض بول بوجبا نجم منتخب فرنسا لسرقة الميدالية الذهبية الخاصة به إثر التتويج بكأس العالم 2018 ضمن مسروقات أخرى خلال حادث سطو على منزله الأسبوع الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث تعرض منزل بوجبا للسرقة يوم 15 مارس، وذلك خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، وأكد اللاعب أن الميدالية ليست متواجد وأيضاً مجوهرات والداته.

وقال بوجبا :بعد نهاية عقدي أرغب في تحقيق البطولات سواء في مانشستر يونايتد أو نادي آخر وتعويض السنوات الخمس الماضية التي لم لم أحقق خلالها أي بطولة، أنا غير راضي تمامًا عن عدم تحقيق أي بطولة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن حقق أتليتكو مدريد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الإياب من دور السادس عشر بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بشكل أفضل، وهددوا مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من كرة حتى دخل الفريق الإنجليزي في أجواء اللقاء وبادل ببعض الهجمات ولكن دون خطورة على مرمى أوبلاك.

وسجل رينان لودي هدف المبارة الوحيد لأتليتكو مدريد في الدقيقة 41، ثم حاول ماتنشستر يونايتد عدة محاولات لإحراز التعادل، خاصة في شوط المباراة الثانيـ الذي شهد تألق كبير لأوبلاك وحافظ على نظافة شباكه.

وكانت انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1/1 في إسبانيا على ملعب أتليتكو مدريد.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز هام لأتليتكو مدريد، ليتأهل للدور القادم، بينما يودع مانشستر يونايتد البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، ماكتومناي.

خط الهجوم: رونالدو، سانشو، إيلانجا.

تشكيل اتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان