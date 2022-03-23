مسلسلات شهر رمضان 2022 .. كريم قاسم وسامح عبد العزيز في كواليس مسلسل يوتيرن (صورة)

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شارك الفنان كريم قاسم متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة من كواليس مسلسل يوتيرن الذي يظهر خلاله ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، والعمل بطولة الفنانة ريهام حجاج.

دوت الخليج ينشر صورة من كواليس مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن

ونشر كريم قاسم الصورة التي جمعته بالمخرج سامح عبد العزيز من كواليس مسلسله الجديد الذي يحمل اسم يوتيرن وينافس به ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 مع ريهام حجاج، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويجسد كريم قاسم خلال أحداث مسلسل يوتيرن شخصية شاب يدعى خالد والذي يخوض صراع مع عائلته يحاول من خلاله مساندة أسرته وذلك تحت إشراف المخرج سامح عبد العزيز، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج شركة العدل جروب.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويضم مسلسل يوتيرن في بطولته مجموعة من النجوم مثل عبير صبري، وريهام حجاج، والفنان القدير توفيق عبد الحميد، وصفاء الطوخي، هلا السعيد، محمود حجازي، وعبير منير، نانسي صلاح، وآخرين ويشار أن هذا المسلسل يعد ثاني عمل في رمضان يجمع كريم قاسم وريهام حجاج.

بينما تظهر الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه في رمضان 2022، بشخصية امرأة قوية تعمل ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع حيث تعد من أولى الفتيات المصريات التي تعمل بهذه المهنة وتدعى يسارا الكردي ثم تتطور الأحداث وتتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها يوسف، ولكن يأتي حادث سير يغير مجرى الأحداث.

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وكان آخر تعاون بين ريهام حجاج وكريم قاسم من خلال مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني قبل الماضي لعام 2020، وشارك به عدد من النجوم مثل خالد النبوي ومحمود حميدة ومحمود حجازي ونسرين أمين وآخرين.

وفي سياق متصل، اقتربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الانتهاء من تسجيل أغنية تتر البداية والنهاية لمسلسل يوتيرن وتتعاون من خلالها مع عزيز الشافعي الذي يكتب ويلحن الأغاني وجمعت جلسة عمل بينهما مؤخرًا داخل أحد الاستديوهات الخاصة لطرح الأغنية قريبًا ضمن الحملات الدعائية للعمل.