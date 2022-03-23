/687595/أرقام-ساديو-ماني-مع-ليفربول-ومنتخب-السنغال

يستعد منتخب السنغال، لمواجهتة ضد مصر فى تصفيات كأس العالم، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: أرقام ساديو ماني مع ليفربول ومنتخب السنغال ساديو ماني سجل 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، منها 8 بالدوري الإنجليزي وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفاً وحيداً في البريميرليج. على صعيد المنتخب السنغالي، خاض ماني منذ انطلاق الموسم الحالي للبريميرليج مع السنغال 11 مباراة، 5 بتصفيات كأس العالم و6 في أمم أفريقيا، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين. فيما توج ساديو ماني بلقب دوري الأبطال مرة واحدة بعد أن حل وصيفاً دوري الأبطال مرة واحدة كذلك بالخسارة أمام ريال مدريد 3-1. قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر: حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي" خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني". خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي". خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

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