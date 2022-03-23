/687614/الرئيس-السيسي-يكرم-نماذج-مشرفة-من-السيدات-المصريات

كرم الرئيس السيسي، عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات، فى “ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة من السيدات المصريات

وكانت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أعلنت عن إطلاق جائزة “مصر للتميز الحكومي لتمكين المرأة”، مؤكدة ان أن المرأة المصرية لطالمة كانت السند والشريك الفاعل فى صنع السلام، ولم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية حيث تقلدت جميع المناصب القيادية فى كل مؤسسات الدولة.

وأوضحت ، هالة السعيد، أن الدستور المصري يدعم المرأة من خلال تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أن قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية تمثل نقطة مضيئة لالتقاء محاور الدولة فى الجمهورية الجديدة بهدف دمج البعد الاجتماعي، لافتة إلى أن كل خطط الدولة تضمنت تمكين اقتصادي وتنموي للمراة من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، مثل “حياة كريمة ودورها فى تطوير حياة المرأة فى الريف، حيث ساهمت فى تغيير حياة نحو 34 مليون سيدة من خلال توفير سكن لائق وفرص عمل.

وتابعت السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس السيسي، يتضمن محاور تصب فى الهدف الأسمي لتمكين المرأة، من خلال التدريب على ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن جهود الدولة لم تتوقف لدعم وتمكين المرأة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج لاستثمار طاقة المرأة المصرية والاستفادة منها، والمساهمة فى تعزيز توجه الدولة للتعاون مع الدول الافريقية الشقيقة بالتعاون مع وزارة الخارجية.