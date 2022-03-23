/687607/نيفين-القباج-الرئيس-السيسي-حرص-على-إشراك-المرأة-فى-بناء-الجمهورية-الجديدة

واكدت القباج على دور المراة العظيم فى الفترة العصيبة التى مرت بها مصر فى الفترة السابقة ,مؤكدة:" عاشت مصر فى العقد الاخير احداث عصيبه ااصعب مافى هذا المرحلة هة تحدى استعادة الوطن وترسيخ اسس الدولة وفى لحظات لم ننساها كان ال خطر ماثلا والخوف على ضياع الوطن حاضر وفى كل بيت كانت هناك بطلة مارست بطولة نادرة ومازالت ,وكما ساهمت نساء هذا البلد فى اشعال الثورات ضد المكائد فانهن سيساهمن فى حماية الدولة ضد الفقر والفساد والجهل."

دوت الخليج

نيفين القباج: الرئيس السيسي حرص على إشراك المرأة فى بناء الجمهورية الجديدة

جاء هذا خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينته.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولقرينته السيدة انتصار، متابعة توجيه التحية لفتيات ونساء وامهات مصر الكريمات,مضيفة:" رحم الوطن ووريدة وتد الارض وعمادها قوة ناعمة وواعيه الكامل ومؤشر رقية ودلاله نهضته كل سنة وانتن طيبات" .

واردفت القباج ان الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه على تصحيح صورة ومكانة النساء فى مصر ومشاركة المراة فى بناءالدولة ,فضلا عن تاكيد الصورة الذهنية والاعلامية للمراة لمقاومة الوعى الزائف.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن حريصة على تعظيم حقوق النساء حتى تصل للمشاركة الفعالة ,مضيفة ان عدد السيدات اللاتى استفدن من من تكافل وكرامة وصل ل 74% من اجمالى المستفيدات.

واكدت القباج على ان برنامج تكافل وكرامة تبنى منهجا صريحا لتنمية الاسرة المصرية فكان الدعم مشروطا بصحة الاطفال وبالصحة الانجابية للامهات ,فضلا عن عدم تزويج القاصرات واقتصار الدعم على طفلين فقط للحد من الكثافة السكانية.

وتابعت :" وتمكن البرنامج من استخراج أوراق ثبوتية لـ 850 الف أم وطفلة، وبالنسبة لأمهات الشهداء تم مضاعفة التعويضات لاسرهن بنسبة %100 تكريما لهن ,واحتلت النساء 57 % من اجمال المستفيدين سواء كانت ابنه او ام او ارملة وتحرص الوزارة على الحماية التأمينة للنساء فقد بلغ عدد المستفيدات 6ملايين سيدة بنسبة 58 % اجمالى اصحاب المعاشات وعدد المؤمن عليهم 3 ملايين سيدة بنسبة 23% من المؤمن عليهم".

واكدت القباج على إنه تم تطوير مشروع قانون واستراتيجية متكاملة والرعاية البديلة للحد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى مصر .