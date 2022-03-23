الصين تدعم مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة

وصفت بكين، الأربعاء، روسيا بأنها “عضو مهم” في مجموعة العشرين بعدما دعت واشنطن إلى استبعاد موسكو من القمة المقبلة للمجموعة عقب العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الصيني وانج ونبين للصحفيين إن “روسيا دولة عضو مهم في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى”.

وامتنعت الصين التي تربطها علاقة وثيقة بالكرملين والتي تتشارك معها العداء للولايات المتحدة، عن إدانة العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

ويستعد الغربيون لفرض عقوبات جديدة على روسيا فيما يجتمعون، يوم الخميس، في بروكسل ضمن قمم لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بعد شهر من العملية العسكرية.

وتحدث جيك ساليفان مستشار الأمن القومي لجو بايدن الثلاثاء عن استبعاد محتمل للرئيس فلاديمير بوتين من مجموعة العشرين التي من المقرر أن تعقد قمتها المقبلة في إندونيسيا نهاية العام.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستستبعد من بعض المؤسسات الدولية، قال ساليفان “فيما يتعلق بقضية مجموعة العشرين، سأقول هذا ببساطة: نعتقد أن الامور لن تبقى على حالها بالنسبة إلى روسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي، لكن فيما يخص مؤسسات محددة وقرارات محددة، نريد التشاور مع حلفائنا وشركائنا في تلك المؤسسات قبل اتخاذ قرار”.