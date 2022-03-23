وزيرة التضامن: الرئيس السيسي حرص على تحسين الصورة الذهنية للمرأة المصرية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فى كل بيت مصرى كان هناك بطلة مارست دور ومكانة المرأة في مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ تولى المسئولية على تحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان "المرأة المصرية مفتاح الحياة"، وذلك بحضور السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة.

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.