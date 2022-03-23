سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي يبحث ملفات التعاون الثنائي مع عدد من...

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل، بمدير مكتب "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي"بيدرو سيرانو"، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، و تطرق اللقاء إلى تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التنسيق والعمل خلال الفترة المُقبلة على عقد مجلس المشاركة على مستوى وزير الخارجية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وبما يساهم في البناء على حالة الزخم التي تشهدها العلاقات، وذلك في ضوء قرب إقرار وثيقة الأولويات للتعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٧.

تناول اللقاء التعاون في مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتداول وتوزيع وإنتاج الطاقة بمختلف مصادرها، كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تصنيع اللقاحات، خاصة لقاحات كورونا، والاستفادة من الإمكانيات المصرية في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات، وتصديرها إلى القارة الإفريقية.

كما ناقش عبد العاطي مع مدير مكتب الممثل الأعلى سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الأخضر، ودعم الاتحاد الأوروبي لمصر في استضافة الدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فضلًا عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، في ضوء الإمكانيات المصرية الواعدة؛ كما تم التأكيد على أهمية دفع التعاون في هذا المجال بين الجانبين.

من جانب آخر، التقى السفير د. بدر عبد العاطي بالنائبة "كارولين رينهولد" عضو البرلمان الأوروبي (ألمانية الجنسية) عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان. استعرض السفير عبد العاطي خلال اللقاء عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بالنجاحات التي حققتها مصر في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وملف حقوق الإنسان.

كما ناقش السفير عبد العاطي والنائبة "رينهولد" تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاسيما ما يتعلق بتأثير الأزمة على قطاع السياحة وأسعار السلع الأساسية، خاصة أسعار القمح والذرة. كما تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة سواء الطاقة الجديدة والمتجددة أو الغاز المُسال أو الطاقة النظيفة وآفاق تطوير هذا التعاون.

وأبرز السفير عبد العاطي أهمية الاستمرار في التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي ينعكس في وثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين. كما تم التطرق للدور المصري في تسوية عدد من الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمتين الليبية والسورية.