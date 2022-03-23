نموذج مشرف للمرأة.. الحاجة مكة تكشف كواليس لقائها بالرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض فيلم تسجيلى عن دور الأم المصرية، وجهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية نظرها لدورها الكبير فى دعم المجتمع، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته.





واستعرض الفيلم التسجيلى نموذجا من الرائدات الريفيات التى يعملن على دعم المرأة المصرية، وهى الحاجة مكة رائدة ريفية تعمل فى قريتها منذ عشرات السنين، حتى تم تعيينها فى المجلس القومى للمرأة، واستعرضت كواليس لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسؤاله عن أحوال أهالى أسوان، وكذلك لقائها مع رئيس الوزراء. وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.

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