عاجل- القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق فخرى عبدالمنعم محمد خليل

جدة - نرمين السيد - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى/ عبدالمنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.





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