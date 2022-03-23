محافظ أسيوط: ندعم مبادرة اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، تقديم جميع سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ أى مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين ومنها المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى وتشجير الميادين والشوارع، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة، والتى تأتى ضمن إستراتيجية مصر2030.





جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة وتوزيعها بمراكز وأحياء المحافظة، وبدء زراعة 100 شجرة بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى وتغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

واستهل المحافظ الفعاليات بغرس شتلات 100 شجرة من الأشجار المثمرة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية المقدمة من شركة استرازينكا للصناعات الدوائية، وذلك بمشاركة إدارة التربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم تمهيداً لتوزيع أكثر من 1000 شجرة على المراكز والأحياء لزراعتها بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة والشوارع.

وأعرب المحافظ عن شكره للمشاركة المجتمعية وتوزيع أشجار على المراكز والأحياء بالمحافظة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين عدد من المؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمديريات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القطاعات المختلفة وتنفيذ مبادرات مجتمعية والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وتنمية قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح أن مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة تتبنى التوعية بأهمية التشجير، وهو ما ينعكس على البيئة المحيطة بالإنسان المصرى فضلاً عن تغيير سلوك المواطنين بأهمية إعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية والحفاظ عليها وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.