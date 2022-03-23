وزيرة التضامن الأجتماعى:74% إجمالى المستفيدات من «تكافل وكرامة» والدولة تعمل على تعظيم حقوق المرأة

/687602/وزيرة-التضامن-الأجتماعى74-إجمالى-المستفيدات-من-تكافل-وكرامة-والدولة-تعمل-على-تعظيم-حقوق-المرأة

وأكدت على أن الدولة المصرية عاشت فى الفترة الأخيرة أحداث عصيبة عالمية، قائلة:” اصعب ما فى هذه المرحلة هى تحدى استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة وفى كل بيت مصرى كان هناك بطلة مارست بطولة نادرة ولازالت.

دوت الخليج

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تحية للرئيس السيسى والسيدة انتصار السيسى، ولكل مرأة مصرية، قائلة " كل سنة ومصرنا الحبيبة قوية صابرة وأمنة".

دعم الرئيس السيسى والقيادة المصرية للمرأة المصرية

واشادت بحرص الرئيس السيسى منذ توليه الحكم فى 2014 على تصحيح صورة ومكانة النساء فى مصر وتوظيف قدراتهن ومشاركتهن فى بناء الدولة وادارة مؤسساتها ليصبح ذلك جزءا لا يتجزء من التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى حريصة كل الحرص على تعظيم حقوق النساء والامهات حتى تصل المرأة المصرية إلى محطة الأنطلاق والمشاركة الفعالة والمؤثرة فى جميع قطاعات المجتمع المصرى.

التضامن الأجتماعى: نسبة النساء المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بلغ 74% اجمالى المستفيدين

وتابعت أنه فى محور الحماية الأجتماعية، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 74% من إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج وتبنى البرنامج منذ بدايته منهجا صريحا للاستثمار فى البشر وتنمية الاسرة المصرية، مضيفة أن الدعم كان مشروطا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الأنجابية للأمهات ، ثم تم استحداث شرط عدم تزويج القاصرات ويشمل الدعم طفلين للأسرة بحد أقصى تماشيا مع رؤية الدولة للحد من الزيادة السكانية.

واضافت أن برنامج تكافل وكرامة تمكن من استخراج أوراق ثبوتية لـ850 ألف أم وطفلة، مشيرة الى توجيهات الرئيس السيسى بمضاعفة التعويضات لأمهات وزوجات الشهداء بنسبة 100 % تكريما لهم على ما قدموه للدولة المصرية.

وتحرص الوزراة على الحماية التأمينية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من المعاشات 6 ملايين سيدة بنسبة 85 % من اجمالى أصحاب المعاشات وبلغ عدد المأمن عليهم 3 ملايين سيدة بنسبة 23% من اجمالى المأمن عليهم.

سرعت الوزارة فى استخراج بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك ناصر الأجتماعى، حيث تم استخراج 3 مليون بطاقة ميزة لمستحقى الدعم النقدى و5 مليون بطاقة أخرى لمستحقى التأمينات والحماية الاجتماعية و200 ألف بطاقة من المستفيدين من مشروعات متناهية الصغر.

وحرصت الوزارة على النساء من جميع اشكال العنف، حيث تم انشاء 8 مراكز للنساء ضحايا العنف ورفع كفاءتهم وتقديم الدعم االقانونى والاقتصادى، بالأضافة الى انساء لأول مرة فى مصر مركز لاستقبال وتأهيل النساء ضحايا جريمة الأتجار بالبشر.