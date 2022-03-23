/687604/وزيرة-التخطيط-قضايا-المرأة-نقطة-مضيئة-فى-الجمهورية-الجديدة-والرئيس-السيسي-أولاها-إهتمام-خاص

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس السيسي أولي دعم وتمكين المرأة إهتماما خاصة، منذ تولية الحكم،تقديرا لدورالمرأة ومكانتها، موضحة أن التمكين الإقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث، أو مقتصرا على المساوة بين الجنسين، بل اصبح ضرورة لتعظيم الاستفادة من النعم التي وهبت للمرأة.

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جاء هذا خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينته.

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وأعلنت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن المرأة المصرية لطالمة كانت السند والشريك الفاعل فى صنع السلام، ولم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية حيث تقلدت جميع المناصب القيادية فى كل مؤسسات الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن الدستور المصري يدعم المرأة من خلال تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أن قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية تمثل نقطة مضيئة لالتقاء محاور الدولة فى الجمهورية الجديدة بهدف دمج البعد الاجتماعي، لافتة إلى أن كل خطط الدولة تضمنت تمكين اقتصادي وتنموي للمراة من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، مثل “حياة كريمة ودورها فى تطوير حياة المرأة فى الريف، حيث ساهمت فى تغيير حياة نحو 34 مليون سيدة من خلال توفير سكن لائق وفرص عمل.

واستكملت هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس السيسي، يتضمن محاور تصب فى الهدف الأسمي لتمكين المرأة، من خلال التدريب على ريادة الأعمال، موضحة أن جهود الدولة لم تتوقف لدعم وتمكين المرأة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج لاستثمار طاقة المرأة المصرية والاستفادة منها، والمساهمة فى تعزيز توجه الدولة للتعاون مع الدول الافريقية الشقيقة بالتعاون مع وزارة الخارجية.