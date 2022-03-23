/687603/وفد-الإسماعيلية-يحتفل-بـ-عيد-الأم-مع-مسنين-دار-الضيافة

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الإسماعيلية برئاسة المحاسب سمير صبري حفلًا كبيرًا بمناسبة احتفالات عيد الأم، وذلك مع مسنين دار الضيافة بالمحافظة، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وكرّمت اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية عددًا من الأمهات المثاليات على رأسهن القامة الوفدية والمُلقبة بـ أم الوفديين منى الديب، والمهندس فكري حليم سلوانس القطب الوفدي الكبير.

وفد الإسماعيلية يحتفل بـ عيد الأم مع مسنين دار الضيافة

حضر اللقاء المستشار أشرف العاصي عضو الهيئة العليا السابق، والدكتور فكري الطرزي المنسق العام للجنة الإسماعيلية، و المحاسب يوسف أبو الحاج نائب رئيس اللجنة العامة، والمهندس محمود طايع نائب رئيس اللجنة العامة، ومروة الحلفاوي مساعد السكرتير العام للجنة العامة، وعلاء سليم نائب رئيس لجنة القنطرة غرب، ووليد عريبة سكرتير مساعد لجنة حي ثاني، والمستشار محمد عباس عضو الحزب، وعبد الرحمن علي سكرتير عام لجنة شباب الإسماعيلية.

وقدم علاء سليم نائب رئيس لجنة القنطرة غرب عددًا من الهدايا الرمزية للضيوف الكرام من أبناءنا وأمهاتنا مسنين دار الضيافة.

رئيس الوفد: تكريم الأم في بيت الأمة يأتي وسط أجواء من الحب والتقدير

وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن حرص حزب الوفد على إحياء حفل عيد الأم وسط أجواء من الحب والتقدير دون إقصاء الذي لا يحتاج إلا سند قانوني يقوم عليه.

وأشار رئيس الوفد إلى أن تكريم الأم جاء في القرآن للوالدين وفي السنة جاء للأم وحدها والجمع بينها وبين الأب كما ورد في عدد من الأحاديث الشريفة.

وقدم رئيس الوفد التحية والتقدير للنائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ على حرصها لرعاية هذا الحفل السنوي وبشكل مستمر وتحت رعاية شرفية مننا في حزب الوفد.