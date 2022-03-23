/687597/وفد-صحة-النواب-يتفقد-أعمال-تطوير-مجمع-الأقصر الدولي

تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب للدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنه والنائب الدكتور محمد العماري أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي.

دوت الخليج

واستقبل الدكتور محمد عبد الباسط مدير المستشفي الوفد البرلماني الذي شرح للوفد خطه أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي ومدي جاهزيته لاستقبال المرضي .

وفد صحة النواب يتفقد أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي

وتفقد الوفد البرلماني وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ووحدة طب الأسرة.

واطلع الوفد علي آخر مستجدات الأعمال الطبية وميكنتها لتسهيل تسجيل الرعاية الصحية للمواطنين في المجمع الطبي.

وتفقد الوفد المباني الطبية للمجمع وكذلك أعمال التطوير في كافة الأقسام وكذلك قسم الطواري الذي سيستقبل المواطنين بعد الانتهاء منه خلال شهرين .

كما تفقد الوفد أقسام الرعايو للوقوف علي مدي جوده الأسرة والأجهزه الطبية داخل وحدات الرعاية والعناية.

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، يقوم بزيارة الى محافظة الاقصر لمتابعه أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذيه بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ أيام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة في نهاية الزيارة بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب و الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعيد و الدكتور محمود عزب.