موسم السحر والشعوذة.. الخيال يسيطر على مسلسلات شهر رمضان 2022

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دوت الخليج يرصد مسلسلات الخيال في رمضان 2022

مسلسل مكتوب عليا

تفاجيء الكثيرين ببرومو مسلسل مكتوب عليا الذي ينافس به الفنان أكرم حسني ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، وظهر خلاله جلال وهو اكرم حسني أحد أبناء الطبقة المتوسطة يلتقي بأحد العجائز حيث يمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك.

ثم يتفاجيء الشاب جلال في اليوم التالي أن أحداثه اليومية مكتوبة على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه هذا الأمر في إطار كوميدي اجتماعي، ويشاركه البطولة كلا من آيتن عامر، وحنان سليمان، وعمرو عبد الجليل، وحنان لبيب، وهنادي مهنا، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل المداح 2

حقق مسلسل المداح خلال الموسم الرمضاني الماضي 2021 نجاحا كبيرًا وضجة بسبب قصته التي تعتمد على السحر والشعوذة والأحداث الخارقة للطبيعة، ويأتي الجزء الثاني بعنوان “أسطورة الوادي” لاستكمال أحداث الجزء الأول.

ويظهر حلم غريب يراود صابر المداح وهو بطل العمل الفنان حمادة هلال مما يغير مسار حياته، والعمل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبوالمجد، والإخراج لـ أحمد سمير فرج، ويشارك حمادة هلال ضمن الأحداث كلا من هبة مجدي، وكمال أبورية، وأحمد عبدالعزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، وأحمد فؤاد سليم، وبسمة ماهر، وولاء شريف، ومحمود متولي.

ويظهر حمادة هلال يسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة بجانب تورطه فى بعض المشاكل مما يدفعه إلى طريق الصلاح والهداية.

مسلسل جزيرة غمام

يضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته عدد من النجوم ومنهم طارق لطفي وأحمد أمين ووفاء عامر، ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، وآخرين، ويمثل العمل المقرر عرضه في رمضان 2022 الدراما الصعيدية الوحيدة لهذا العام من تأليف عبد الرحيم كمال.

ومن جانبه قال مؤلف العمل عبد الرحيم كمال في تصريحات تلفزيونية له: “فكرة مسلسل جزيرة غمام، نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين”.

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مسلسل بيت الشدة

ظهر في البرومو الرسمي لمسلسل بيت الشدة، تأثير السحر الأسود على أبطال العمل الذين ظهروا في حالة من الرعب والإثارة وكشف ما يحدث وراء الطبيعة، ويضم المسلسل في بطولته كلا من أحمد وفيق، ووفاء عامر، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، إيهاب فهمي، محمد مهران، ومدحت تيخا، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، عبير منير، وبسنت حاتم، منى العمدة، وندى بهجت وآخرين.