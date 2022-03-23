وكيل صحة النواب بمؤتمر إعلان الأقصر للحوكمة الطبية:ما  يحدث في المنظومة الصحية يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح"صور وفيديو"

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/687594/وكيل-صحة-النواب-بمؤتمر-إعلان-الأقصر-للحوكمة-الطبيةما- يحدث-في-المنظومة-الصحية-يعد-ثورة-حقيقة-نحو-الإصلاحصور-وفيديو
قدم الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، علي دعوة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لحضور مؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية لإطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك على هامش زياتها الميدانية لمحافظة الأقصر .
دوت الخليج
محمد الوحش:ما يحدث في المنظومة الصحية في مصر الآن يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح
وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر يعد حدث مشهود، مضيفا: ما يحدث في المنظومة الصحية في مصر الآن يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح، وهذا ما أعلنت عنه القيادة السياسية عندما دعمت المريض المصري وعندما أصرت علي تطبيق ما جاء في الدستور بأحقية كل مواطن في الرعاية الصحية، لذلك أصرت القيادة السياسية علي تقديم الرعاية الصحية الكاملة لغير القادرين علي مستوي جيد ومستوي ما يرقي أن تكون إليه مصر.
واستكمل وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لا تتبع أحد فهي تابعة للرئيس السيسي، فهي وحدها تقرر جودة الخدمة الطبية ونوعية الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات، و ليس لأحد الرقابة عليها من سلطان سوي الضمير، مضيفا: فخور بما نشهده من إعلان الأقصر للحوكمة الطبية.
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