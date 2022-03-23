/687591/آمال-رزق-الله-الرئيس-السيسي-دائما-ما-ينصف-المواطن-البسيط-ويشعر-بأوجاع-الشارع-المصرى

ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن حماية محدودي الدخل من آثار التضخم العالمى، موضحة أن الرئيس السيسي قدم نموذجا يحتذى به في الانحياز للمواطن البسيط ومحدودى الدخل.

دوت الخليج

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القرارات التي اتخذها فخامة الرئيس ما هي إلا جنى ثمار لكثير من التحركات والقرارات الجريئة التي من شأنها تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة المواطنين.

واستكملت: فلم تكن هذه القرارات هي الأولى من نوعها بل دائما ما انحاز الرئيس لصالح المواطنين وعمل جاهدا على رفع مستوى المعيشة لكل المصريين.

واكملت امال رزق الله، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينصف المواطن البسيط ويشعر بأوجاع الشارع المصرى وهو أمر اعتدنا عليه منذ بداية توليه المسئولية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر عدة توجيهات تستهدف نمو دخل المواطنين، لرفع العبء عن كاهلهم، ومساعدتهم في مواجهة متطلبات الحياة، ضمن قائمة من القرارات التي تم الإعلان عنها من أجل تحسين أوضاع المواطنين خاصة محدودى الدخل، والتي جاء في مقدمتها زيادة الأجور والمعاشات حيث قرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيها كذلك زيادة المعاشات بنسبة 13%، والتي لاقت ترحيبا واسعا يبن المواطنين، ونوابهم بالبرلمان، والخبراء الاقتصاديين.