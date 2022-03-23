/687590/مايا-مرسي-الرئيس-السيسي-صهر-الأبواب-الحديدية-أمام-المرأة-لتتولى-كل-المناصب

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بما حقققته المرأة المصرية من أنجازات فى الجمهورية الجديدة ، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، مؤكدة أن كلمة السر هي الارادة السياسية الداعمة التي عززت حقوق المرأة الدستورية، لافتة إلى ان الرئيس السيسي من سهر الأبواب الحديدية أمام المرأة فى كل المجالات ومختلف المناصب.

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جاء هذا خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية، بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته.

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة ، أن المرأة المصرية أصبحت تحلم بلا حدود ، حيث تساندها إرداة مصرية واعية ، مستنيرة، مضيفة" سلاما على من رأي جدار الوطن ينقض فأقامه"، مؤكدة أن الاحلام حقيقة فبعد 72 عام من المطالبات فلأول مرة وصلت المرأة المصرية لمنصب قاضية بمجلس الدولة ووكيلات بالنيابة العامة.

وقالت رئيس القومي للمرأة، أن عام 2021 كان بمثابة تكريم للمرأة المصرية، حيث ادخل تعديلات تشريعية جديدة تعزز من حماية حقوق المرأة، كتغليظ العقوبة على التحرش وتجريم ختان الإناث علاوة على القرارت التي تعزز من حماية المرأة فى وسائل نلنقل.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي، التنسيق والتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة، وكل مؤسسات الدولة، على كافة الأصعدة وجميع المناحي، موضحة أن المجلس اطلق برامج للتشجيع منها تدويرالمخلفات الزراعية وتطوير الحرف التراثية وتأهيل الفتيات فى التعليم الفني، مؤكدة أن الاستثمار فى الفتيات سوف تجني ثماره قريبا وغيرها من المشروعات والبرامج التي تهدف لتنمية المرأة المصرية.

ولفتت مايا مرسي، إلى أن المجلس يطلق حملات للتوعية بخطورة القضية السكانية، بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، من خلال الأئمة والعلماء ، فضلا عن تنفيذ برامج الارشاد الاسري ، لافتة إلى أعمية التوعية باعتبارها اهم وسائل التغير فى المجتمع من خلال الفن والدراما ومواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى أن ما وصلت اليه المرأة المصرية مصدر فخر وحلقة ضياء فى سماء الجمهورية الجديدة.