/687588/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--روجينا-تغير-جلدها-بالبرومو-الثاني-من-انحراف

كشف الجهة المنتجة وشاشة قناة النهار الفضائية عن البرومو الترويجي الثاني لمسلسل انحراف الذي تلعب بطولته الفنانة روجينا وتنافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج ينشر البرومو الثاني من مسلسل انحراف

مسلسل انحراف

ظهرت الفنانة روجينا بطلة مسلسل انحراف الذي يمثل ثاني بطولة درامية مطلقة لها، في لقطات مليئة بالإثارة والغموض والتشويق خلال الأحداث التي تأتي تحبس الأنفاس بالإضافة إلى تضمن البرومو للقطات جريمة ودراما نفسية.

ويشهد مسلسل انحراف المقرر عرضه عبر شاشة قناة النهار الفضائية حصريًا، خليط فني متنوع ممزوج بألوان درامية متعددة ومتنوعة حيث أنها تشير إلى تشعب الحبكات داخل قصة واحدة رئيسية تحت إشراف المخرج رؤوف عبد العزيز الذي ينافس كل عام بأعمال تناقش قضايا مثيرة وشائكة.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ومن جانبها اعتمدت الفنانة روجينا خلال الأحداث أن تغير جلدها كليا حيث تلعب دور يبدو من الوهلة الأولى من الأدوار المركبة الصعبة ولكنها تقدمه على الشاشة بطريقة منفردة كما تعمدت العمل على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية المسلسل، والتعبير عن انفعالاتها بكل الحواس سواء مننظرات هادئة وحادة تعبر عن طبيعة الشخصية أو نبرة صوت تعلو وتنخفض حسب متطلبات المشاهد.

ويشارك روجينا خلال أحداث العمل، الفنان محمد لطفي الذي ظهر خلال البرومو في مشهد صامت لكنه لعبه بحرفية عالية أشعل التشويق ودرجة الغموض والحماس للمسلسل وظهر أيضًا قدرة مخرج العمل رؤوف عبد العزيز على اختيار الكادرات بعناية وجمع لقطات من مشاهد متفرقة تقترب مدتها من 30 ثانية.

مسلسل روجينا الجديد

وجاءت هذه المشاهد لتطرح تساؤلات في أذهان الجمهور والمشاهدين حول ماذا سترمي له باقي الأحداث، ويشار أن العمل المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022 يدور حول أحداث حقيقية في إطار تشويقي مليء بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ثم يصطدمون بطبيبة نفسية وهي الفنانة روجينا التي قررت تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

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يضم مسلسل روجينا الجديد رمضان 2022، في بطولته كلا من عبد العزيز مخيون، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومحمد لطفي، ومحمد كيلاني، وسما إبراهيم، وأحمد صفوت، ومحمد مهران، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.