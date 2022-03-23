ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

يتصدر أحمد سيد"زيزو"، لاعب الزمالك ترتيب هدافي الدوري المصري، فى ظل التوقف الدولي، وذلك من أجل منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هدافي ترتيب الدوري المصري

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك 8 أهداف

جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف

مروان حمدي لاعب سموحة 6 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي5 أهداف

جون إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

محمود وادي لاعب بيراميدز 5 أهداف.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

ومن ناحيا خري شهد مران الزمالك أمس الثلاثاء عدد فقرات قسمها جيسفالدو فيريرا الميدر الفني للزمالك، وركز على رفع المعدل البدني للاعبين من خلال تدريبات بدنية قوية.

كما ركز فيريرا على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة التي حفظها لهم، وقام بتطبيق أكثر من جملة خلال المران.

تأهيل شيكابالا وأيمن حفني

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني، تدريباتهم التأهيلية أمس الثلاثاء في صالة "الجيمانزيوم"، ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فيريرا، لرفع الاحمال البدنية للفريق، ثم خاضوا اللاعبين فقرة لتقوية عضلات القدم، وبعض التمارين بالكرة وبدونها، من أجل الوصول لأعلى معدل بدني يريده المدرب البرتغالي.