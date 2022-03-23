/687583/محافظ-أسيوط-يهد-انطلاق-مبادرة-رئيس-الجمهورية-اتحضر-للأخضر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة وتوزيعها بمراكز وأحياء المحافظة وبدء زراعة عدد 100 شجرة بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وذلك بمشاركة مجتمعية من شركة استرازينيكا ضمن البروتوكول الموقع بينها وبين إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بقيام المحافظ ومرافقوه بغرس شتلات عدد 100 شجرة من الأشجار المثمرة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق أسيوط المقدمة من شركة استرازينكا للصناعات الدوائية وذلك بمشاركة إدارة التربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم تمهيداً لتوزيع أكثر من 1000 شجرة على المراكز والأحياء لزراعتها بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة والشوارع.

وقدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير لشركة استرازينيكا لدورهم في المشاركة المجتمعية وتوزيع أشجار على المراكز والأحياء بالمحافظة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" مشيداً بالتعاون والتنسيق بين عدد من المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمديريات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وتنفيذ مبادرات مجتمعية والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وتنمية قرى ومراكز المحافظة.

محافظ أسيوط يشهد مبادرة اتحضر للأخضر

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين خاصة المبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئي وتشجير الميادين والشوارع تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة والتي تأتي ضمن إستراتيجية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موضحاً أن مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة تتبنى التوعية بأهمية التشجير وهو ما ينعكس على البيئة المحيطة بالانسان المصري فضلاً عن تغيير سلوك المواطنين بأهمية إعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية والحفاظ عليها وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.